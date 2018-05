Sündmuse pidulikkust aitab rõhutada ka see, kui harjumuspärase tooraine asemel kasutada tavapärasest väärikamat, antud juhul kukli ja kotleti asemel näiteks laagerdatud veiseliha ja mõnd väiketootjate küpsetist.

„Väga pidulikul puhul tänavatoitu ehk ei pakuta, see kuulub pigem vabamas vormis koosviibimisele. Aga mõnel suvisel sünnipäeval või lapse koolilõpetamise puhul korraldatud aiapeol oleks see super,“ usub Imre, et iga kord, kui sugulased külla kutsutud, ei pea lauahõbedat ja portselani välja tooma.

Imre arvates on tänavatoit suvisteks aiapidudeks kui loodud. „Burger sünnib kõigi silme all, sa oled justkui osa sellest protsessist. Võimalus midagi koos valmistada ja nautida liidab inimesi,“ tõdeb Imre, et mõni toit on justkui seltskonna hing.

Ühe ampsu aiapidu

Muidugi tuleks menüüd koostades mõelda ka sööjate mugavusele – parimaidki palu on raske nautida, kui need süües käest pudenema kipuvad.

„Tänavatoidu puhul võib serveerides kasutada erinevaid taskuid või lõigata lisandid, mis sinna vahele sobitada, suurema tükina. Siis nad süües ka püsivad seal,“ ütleb Imre. Sestap lõikas ta ka pika rukkileiva (vt retsepti) enne täitmist ainult pooleldi lahti, nii püsib see iseenesest koos.

Sööja seisukohast üks mugavamaid ja samas ka üks lihtsamaid võimalusi on teha täidetud pitaleiva taskuid. Või keerata lavaširulle, lisades vahele grillitud liha või kala, erinevaid köögivilju ja värsket salatit. Kõik see tuleks lõpuks sobitada meelepärase kastmega.

„Alati võib teha burgerist või muust meelepärasest toidust miniversiooni. Minu arvates on Tallinnas minibaar Parrot väga äge näide, kuidas serveerida miniburgereid,“ julgustab Imre ka kodus ühe ampsu aiapidu korraldama. „Pange minikukli vahele need komponendid, mis teile maitsevad, ja kinnitage võileivatikuga. Ampsu-burks näeb armas välja ja seda on mugav suhu pista,“ soovitab Imre klassikalise burgeri juba kasvõi põnevuse pärast taandada tikusuupisteks. Kuid kindlasti on pilkupüüdev välimus ja söömismugavus ampsu-burksi boonuseks.

Pavlova pokaalis - efektne magustoit

Stiilipunkte annab juurde, kui panna lauale ka kausitäis friikaid. „Aga need võiks teha maguskartulist või hoopiski lõigata lillkapsas õhukeseks ja röstida tipsideks. Miks mitte teha kasvõi lehtkapsa tipse,“ ütleb ta.

Et olla stiilne koosviibimise lõpuni, siis mida pakkuda magustoiduks?

„Tänavatoit ei rõhu magusale, inimesed eeldavad sellest pigem kõhutäidet,“ tõdeb Imre ja soovitab teha pokaalidesse kihilist pavlovat. „Kõige lihtsam on purustada beseed, võtta suviseid marju ning panna need toorjuustu-vahukoore kreemiga kihiti pokaali. Mõnus suvine maius jääb efektne,“ kinnitab Imre. Pealgi on pokaalist pavlova kiirvarianti isegi püsti seistes lihtne nautida.

Meie tänavatoidukultuur on alles suhteliselt noor, aga ta ei imestaks, kui juba tänavu mõnel suveüritustel ka midagi magusat pakutaks. Maailmas näiteid jagub, näiteks Ladina-Ameerikas on hästi popid churrosed, mis kohapeal õli sees küpsetatakse. Eestlasele on ehk tuntumad õhukesed Prantsuse krepid.

Sobib kõik, millel käe jälg juures

„Jook sõltub seltskonnast ja eelkõige kutsutute vanusest,“ tõdeb Imre. Suvisel ajal võiksid burksipeole sobida nii kohalik käsitööõlu kui ka õunasiider. „Samas võib edukalt serveerida ka ise tehtud limonaadi. Näiteks rabarberi-maasika limonaadi koos jää ja sidruniviiludega.“ Imre sõnul sobib sedasorti peole kõik, millel on käe jälg juures.

Õhtulehe lugejate jaoks sündinud retseptidega näitab tuntud maitsemeister, kuidas hea tooraine teeb tänavatoidust piduliku roa - sest Imre usub, et pidulikkust lisab aiapeole ikka tooraine, mitte laudlina.

„Liha ei pea burgeri vahel olema alati kotleti kujul. Võtad hoopis tüki head laagerdatud antrekooti, grillid ja lõikad viiludeks. Ning ketšupi asemel kasutad kreemjuustu, mis annab kastmele mõnusat kreemisust. Alati võiks lisada ka mingi üllatava komponendi, võib-olla panna sinna näiteks kimtšit. Fermenteeritud asjad on praegu hirmus popid,“ tõdeb ta. Sestap võiks suvisel ajal kasutada ka värsket soolakurki, mida võib sama hästi nimetada ka fermenteeritud kurgiks.

Imre ei välista, et lööks suvisel ajal isegi hea meelega vahel hambad burgerisse. „Kui on see kvaliteetsest toorainest tehtud,“ tuleb kohe ka kiire täpsustus .

Kolm piduliku burksilaua peategelast

Rukkiburger grillitud antrekoodi ja röstpeedi-rõika kreemjuustuga (Alar Truu)

Rukkiburger grillitud antrekoodi ja röstpeedi-rõika kreemjuustuga

(kahele)

Vaja läheb: 1 eelküpsetatud rosina-pähkli leib*, 150 g antrekooti, 1 sl teriyaki kastet, 1 sl barbeque kastet, 1 tl seesamiseemneid, 2 viilu peekonit, 1 keedetud peet, 1 sl oliivõli, tüümiani, lehtsalatit, 1 punane sibul.

Kaste: 2 sl röstpeedi-rõika kreemjuustu*, 50 g marineeritud kurki, 1 šalottsibul.

Valmistamine: Küpseta leiba 160kraadises ahjus umbes 15 minutit. Jahuta ning lõika pikuti noaga 2/3 osas lahti.

Sega kokku teriyaki ja barbeque kaste ning marineeri selles antrekooti 30 minutit. Maitsesta soola ja värskelt jahvatatud musta pipraga ning lisa seesamiseemned.

Grilli antrekoot pinnalt kuldpruuniks, jättes liha seest poolküpseks (medium) ja viiluta umbes 3 cm ribadeks. Grilli ka peekon krõbedaks.

Tükelda peet umbes 2 cm viiludeks ning pintselda oliivõliga.Maitsesta soola, värskelt jahvatatud musta pipra ja tüümianiga. Grilli samuti kuldpruuniks.

Kastme valmistamiseks haki ja nõruta marineeritud kurk ning sega kokku kreemjuustu ja hakitud šalottsibulaga.

Kui kõik komponendid on valmis, määri leiva mõlemale lõikepinnale kreemjuustu segu ja säti vahele salatilehed, tükeldatud antrekoot, peet, peekon ja ribadeks lõigatud sibul.

Allikas: Gourmet Clubi loovjuht Imre Kose

Pitatasku falafeli, grillitud portobello seene ja kõrvitsa-Dijoni sinepi kreemjuustuga (Alar Truu)

Pitatasku falafeli, grillitud portobello seene ja kõrvitsa-Dijoni sinepi kreemjuustuga

(kahele)

Vaja läheb: 2 pitataskut, 300 g kikerherneid, 1 hakitud küüslaugu küüs, 1/2 tl jahvatatud vürtsköömet, 1/3 hakitud tšillikauna, 1/2 sidruni mahl, soola, musta pipart, 2 tl nisujahu, 1 sl hakitud koriandrit, 1 portobello seen, 2 sl oliivõli.

Valmistamine: Soojenda pitaleivad ahjus või grillil. Lõika noaga 2/3 osas lahti ja kata fooliumiga. Nõruta kikerherned ja püreeri kiirelt saumikseriga, lisades küüslaugu, tsilli, vürtsköömne ja sidruni mahla. Maitsesta soola ja värskelt jahvatud musta pipraga

Vormi vähese jahuga väikesed pihvid ja küpseta pannil oliivõli koos tükeldatud portobello seenega kuldpruuniks.

Täidis: 6 kirsstomatit, 1/2 tl harissat, 1 apelsini riivitu koor ja mahl, 2 tl muscovado suhkrut, 2 sl kõrvitsa-Dijon sinepi kreemjuustu*, koriandrit, 50 g beebispinatit.

Valmistamine: Lõika tomatid sektoriteks - kuumuta kirsstomatid koos oliivõliga kastrulis, lisa suhkur, apelsini koor ja - mahl ning maitsesta soola ja pipraga

Ava pitaleivad ja täida need kreemjuustu, spinati, falafeli, tomatite, portobello seene ja rohke koriandriga.

Allikas: Gourmet Clubi loovjuht Imre Kose



Burger röstitud lõhe tartari ja karulaugu kastmega (Alar Truu)

Burger röstitud lõhe tartari ja karulaugu kastmega

(kahele)

Vaja läheb: 2 heledat burgeri kuklit, 200 g lõhefileed (nahata), 10 g riivitud ingverit, 1/2 sidruni riivitud koor ja mahl, 1 sl hakitud murulauku, 2 sl oliivõli.

Valmistamine: Lõika lõhe kuubikuteks ja sega kausis kalakuubikud, sidruni mahl ja riivitud koor, murulauk ning maitsesta soola ja värskelt jahvatatud musta pipraga. Vormi segust pihvid ja prae pannil mõlemalt poolt kuldpruuniks.

Kaste: 2 sl maitsestamata kreemjuustu, 1 sl majoneesi,

50 g marineeritud kurki, 1 tl kappareid, 2 sl hakitud karulauku, 1 sl lõhe või siia marja. Haki ja nõruta kurk ning sega teiste kastme komponentidega. Maitsesta soola ja pipraga.

Täidis: 2 rohelist sparglit, 1 väike rooma salat.

Koori sparglid ja keeda neid 2-3 minutit soolaga maitsestatud vees. Eralda salatil kannna osa ja rebi lehed eraldi.

Soojenda kuklipooled grillil. Tõsta kummagi lõikepinnale kastet ja säti peale salatilehed, pihvid, tükeldatud spargel ja soovi korral lisa veel kalamarja.

Allikas: Gourmet Clubi loovjuht Imre Kose