Aastatel 1998–2005 Saksamaa aseliidukantslerina ja välisministrina töötanud Joschka Fischer hoiatas Berliinis tehtud ettekandes, et Euroopa Liitu ähvardab lagunemine, vahendab telekanal ntv.

Euroopa Liit seisab kuristiku serval ja on tegemas sammu, mis viib kuristikku, ütles endine välisminister Berliinis Saksamaa parlamendis toimunud diskussiooniõhtul. Fischeri sõnul nõrgestas põgenikekriis ja sellesse suhtumine Euroopa Liitu ja tugevdas euroopavaenulikke jõudusid. Ta kritiseeris, et Brüssel jättis Itaalia põgenikeprobleemi lahendamisel üksi. Ei aidanud seegi, kui Itaalia peaminister Matteo Renzi 2015. aastal Brüsselis peaaegu põlvili laskudes solidaarsust kerjas – Itaalia jäeti abita. Just see asjaolu on nüüd Itaalias võimule toomas euroskeptilist valimisliitu.

Euroopa Liitu ähvardavad praegu ka välised jõud, leidis Fischer. „Me võime öelda, et Euroopa Liitu on tabanud komeet – komeet, mille nimi on Donald Trump,“ ütles ta. Täpsemalt on USA praegune president sõjajärgseid transatlantilisi suhteid põhimõtteliselt muutnud ning USA ei pea enam Euroopa julgeoleku ja kaitse tagamist loomulikuks. Euroopa Liit on seetõttu uues olukorras ning peab oma sõjalist võimu ja mõju oluliselt suurendama.

Fischeri arvates suudavad Euroopa Liitu päästa vaid Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni esitatud ideed ning ta ei mõista, miks partnerriigid, nende seas ka Saksamaa, suhtuvad nendesse äraootavalt.