Läti pealinnas Riias tapeti kolmapäeva hommikul Metsakalmistu lähistel automaatrelvaga tuntud pankrotihaldur ja vandeadvokaat Martins Bunkus, vahendab Läti Delfi.

Läti kriminaalpolitsei ülem Andrejs Grišins ütles, et kuritegu oli hoolikalt planeeritud ning on tõenäoliselt seotud ohvri ametialase tegevusega. Kurjategijaid oli kaks.

„See ei ole lihtsalt mõrv. Võimalik, et see on hoiatus kõigile selle elukutse esindajatele. Kriminaalsed ringkonnad soovivad dikteerida omi mängureegleid,“ arvas Läti endine siseminister Maris Gulbis.