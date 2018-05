Narva linnapea Tarvo Tamm rääkis intervjuus ajalehele Viru Prospekt, et president Kersti Kaljulaidi plaan ajutiselt Ida-Virumaale kolida võtab jumet.

Kokku tuleb president Narva neljaks nädalaks. Kaljulaid veedab linnas augustikuu viimase ning septembri esimese nädala, hiljem ka novembri teise ja neljanda nädala.

Linnapea sõnul on toimunud juba esimesed arutelud teemal, mida Kaljulaid täpselt Narvas teeb ja kellega kohtub. Tamm rõhutab samas, et Eesti presidendil on täita puhtalt esinduslik roll ning kogu võim kuulub peaministrile.

„Aga see on suurepärane, et president tuleb meile ja jääb siia nii pikaks ajaks,” lisas linnapea.

Lubaduse koos kantseleiga Narva kolida andis Kaljulaid eelmise aasta lõpus.