Riigikogus arutleti neljapäeval riiklikult tähtsa küsimusena rahvastikupoliitikat. Algselt keskenduti esimese lapse sünni soodustamisele, kuid paratamatult jõuti mitmelapseliste perede soodustamiseni.

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski ütles avasõnas, et arutelu peamine teema peaks olema, kuidas jõuda selleni, et iga naine sünnitaks kaks last.

Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar nentis, et noorem põlvkond (pärast 2010. aastat sündinud sünnitajad) ei soovi, võrreldes vanema põlvkonnaga (1990), palju lapsi saada. „Kaua aega räägiti, et esimesed lapsed sünnivad armastusest või niisama ja meie probleemid on järgnevate lastega,“ rääkis Ainsaar riigikogus. „Kui vaatame 21. sajandit, siis näeme, et suhteliselt paremini on läinud teistel ja kolmandatel lastel ning et neljandad ja rohkemad lapsed ei ole endiselt Eesti ühiskonnas populaarsed. Kuid kõige suurem ohumärk on see, et väga madalale on langenud esimeste laste sündide arv.“