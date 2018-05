Oma bioloogilised vanemad üles otsinud neiu lugu võttis traagilise ja jubeda pöörde. See on ka lugu passiivsetest pealtvaatajatest, sest tüdrukut kasvatanud ema ja isa vaatasid nõutult pealt, kuidas pärisisast koletis nende tütart ära kasutas, ta naiseks võttis ja lõpuks mõrvas, kirjutab New York Post.