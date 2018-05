Pühapäeval lähevad Sissi Nylia Benita ja Uudo Sepp Saku suurhallis võistlustulle supersaaritiitli nimel ning selgub, kumb neist kroonitakse tänavu saate "Eesti otsib superstaari" tšempioniks. Noored käisid külas "Vikerhommikus" ja rääkisid, et on olnud emotsionaalne aeg.

"Minul on olnud hirmuhetk see, et viimased nädalad pole see sama olnud, mis kogu aeg. Hääl hakkab natukene käest ära minema, seda ma kardan, aga korralikke hääleharjutusi tehes saab võib-olla viimase täisvõimsuse veel endast välja anda," vahendab Menu Uudo sõnu.

Ka Sissi tõdes, et on pidanud saate ajal oma emotsioonidega võitlema. "Minu üks kõige kurvemaid hetki oli, kui mu ema helistas mulle ja ütles, et minu isa on nüüd haiglasse viidud, ta jääb sinna tükiks ajaks ja asjad on väga nutused. Jumal tänatud, nüüd juba asjad liiguvad õnneks paremuse suunas," avaldas Sissi, kelle isa on eurolauluvõitja Dave Benton.