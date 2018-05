Frances Bean Cobaini endine abikaasa väidab, et Francese ema Courtney Love oli valmis teda kadunud Kurt Cobaini kitarri tagasisaamise nimel tapma.

Muusik Isaiah Silva on kohtusse kaevanud nii Courtney Love'i kui ka tema mänedžeri Sam Lutfi, seriaali "13 põhjust" ("13 Reasons Why") näitleja Ross Butleri, eradetektiiv John Nazariani, muusik Michael Schenki ning veel mitu inimest.

Kurt Cobaini tütre endine mees väidab New York Posti teatel, et see seltskond plaanis tema mõrvamist, saamaks tagasi Nirvana rokkari kuulsat kitarri 1959 Martin D-18E. Silva süüdistab neid sissemurdmises, röövis, seksuaalvägivallas, inimröövis, mõrvakatses, kuritegelikes ähvardustes, vabaduse võtmises, väljapressimises, jälitamises ning tahtlikus stressi põhjustamises.