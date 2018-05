Viimase kahe päeva kuumim uudis on ilmselt see, et Eestis veedab aega Dubai kroonprints, šeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoumi, kes praegu Padisel hobuse seljas ringi kappab. Ka Dubai naistele suunatud veebiväljaanne on uudise üles korjanud ja soovitab kõigil just Eestisse reisida.

Veebileht kirjutab, et nad ei tea küll, kus Eestis printsi jalgrattasõidu pildid tehtud on (Pirital - toim.), kuid usutakse, et jalgrattamatkad on meil suur asi. Tripadvisorisse kiigates pakutakse, et tegu on kolmetunnise Tallinn Bike Tour'iga, kuid muidugi tõdetakse, et prints võis ka ise oma trajektoori valida.