Maksu- ja tolliamet võttis täna vastu Hiina tehnoloogiaettevõttelt Nuctech viiest soetatud läbivalgustusseadmest viimase, Narva raudteepiiripunkti paigaldatud läbivalgustusseadme. Uued seadmed võimaldavad senisest oluliselt kiiremini kontrollida Eestisse sisenevat kaupa ja kordades efektiivsemalt avastada keelatud kaupa.

Lisaks Narva raudteeröntgenile paigaldati eelmisel aastal statsionaarsed läbivalgustusseadmed Koidula ja Luhamaa piiripunktidessse ning soetati kaks mobiilset läbivalgustusseadet Narva maanteepiiripunkti ja sisemaa tollikontrolliks.

MTA peadirektori Valdur Laidi sõnul aitavad läbivalgustusseadmed kokku hoida ühele kontrollile kuluvat aega kuni 50kordselt. „Juba töös olevad seadmed on igati õigustanud tehtud investeeringut nii tõkestatud salakauba koguste kui ka kiirema tollikontrolli näol,“ ütles Laid. „Tegemist on ka tehnoloogiliselt kõige modernsemate seadmetega, mille tulemusel on Eesti piiripunktid tollikontrolli võimekuselt ühed Euroopa parimad,“ lisas Laid.

Maksu- ja tolliametile sobivaid seadmeid pakkusid kolm tootjat. Riigihanke võitis Hiina päritolu tehnoloogiaettevõte Nuctech tänu soodsaimale hinnale ning lisaks pakutud kümne aasta pikkusele täishooldusele ja -garantiile. Kogu investeering viie läbivalgusseadme soetamiseks oli 10,1 miljonit eurot.

Seadmete ostu rahastati 2,55 miljoni euro ulatuses EL Ühtekuuluvusfondist ning 7,55 miljoni euro ulatuses riigieelarvest.