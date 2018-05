Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan on abielu nautida saanud napilt paar nädalat, kuid juba ootavad neid ees töised kohustused. Kõige pakilisem asi võib meele ka natuke kurvaks teha, sest noorpaar peab tagastama neile saadetud pulmakingid.

Harry ja Meghan peavad tagasi saatma sadu kingitusi, mille väärtus ulatub väidetavalt 8 miljoni euroni, kirjutab Mirror. Kinke saabus pulmadeks üle terve maailma.

Eelkõige on need firmadelt, kes lootsid nii avalikku tähelepanu pälvida ja oma toodetele tasuta reklaami saada. Elu palees käib paraku rangelt reeglite järgi. Kui mõni taoline kingitus vastu võetakse, peab kuningakoda tagama, et sellega poleks seotud mingit ärilist eesmärki.

Tegelikult palusid ka noored ise, et õnnitlejad neile kingitusi ei saadaks, vaid annetaksid raha hoopis heategevuse jaoks.