"Valitsus on otsustanud selle eriplaneeringu algatada," ütles Ratas. "Nüüd selleks, et eriplaneering lõpetada, annab seadus väga selge ja konkreetse aluse," lisas ta.

"Teatavasti rahaline aspekt langeb ära, sest finantseeringud on olemas," ütles Ratas. "Teine võimalus, et planeeringu koostamine muutub oluliselt: see ei ole muutnud oluliselt," lisas ta. Planeeringu elluviimist takistavaid asjaolusid kommenteerides ütles peaminister, et planeerimisprotsess on väga avalik.

Vastates küsimustele, mis puudutasid Ratase enda seisukohti tselluloositehase loomisel, viitas peaminister oma varasematele sõnavõttudele, milles on välja toonud, et tema arvates ei saa tehast rajada säästva arengu põhimõtetega vastuollu minnes.

"Nüüd, kui on kaks valitsuspartnerit öelnud, et nad soovivad otsuse ümber vaadata, siis ma olen nendeks diskussioonideks avatud," ütles ta ja lisas, et tselluloositehase ümber käivates aruteludes on kindlasti üsna tugevateks argumentideks ka kohaliku omavalitsuse ja kogukonna arvamus.

DISKUSSIOONIDEKS AVATUD: peaminister Jüri Ratase sõnul on valitsus valmis arutama eriplaneeringu koostamise lõpetamist. (Aldo Luud)

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja riigihalduse minister Janek Mäggi tõid küsimustele vastates jutuks ka ettevõtjate arvamuse. Kaia Iva sõnul on tema seda meelt, et selliste tehaste loomine, mis annavad lisandväärtust, on Eestile kindlasti vajalikud. "Me oleme aasta-aastalt seda rõhutanud, et tooraine väljavedamine ei ole kuidagi see eesmärk, kuhu me peaksime liikuma. Me peaksime seda [toorainet] väärindama ja siis teistesse riikidesse viima," ütles Iva. Tema sõnul on enne konkreetseid seisukohavõtte tselluloositehase osas siiski tarvis analüüsida sobivaid lahendusi. "Kõigepealt analüüs ja aruetlu ja siis otsus," ütles ta.

Janek Mägi sõnul peaksid ettevõtjad ja kogukond püüdma leida kopromissi. "Valitsus võib olla vahendaja rollis, aga väga tähtis on, et debatis osaleksid ka ettevõtjad. Praegust meediapilti vaadates jääb mulje, et ettevõtjad pole huvitatud avalikust debatist - on küll!" ütles Mägi.