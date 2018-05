USA telekanali AMC hittseriaal „Elavad surnud“ („The Walking Dead“) on kujunenud tegelastele tõelisels surmatandriks, kuid mõningad tuumiknäitlejad on siiski pikalt mängus püsinud. Nüüd teatab meelelahutusuudiste sait Collider, et sarjas Rick Grimesi kehastav Andrew Lincoln teeb uuel, üheksandal hooajal kaasa vaid kuues esimeses osas.

Tema lahkumine ei tähenda küll tingimata, et Rick sureb, ent see on kõige tõenäolisem stsenaarium. Lincoln on seriaalis näidelnud algusest, 2010. aastast peale. Ehk soovib ta end proovile panna mõnes muus rollis?

Samuti on vaid kuues episoodis osalemiseks lepingu sõlminud Maggiet kehastav Lauren Cohan, kes hakkab mängima naispeaosa sama telekanali uues seriaalis „Whiskey Cavalier“.

Collideri väitel on AMC pakkunud palgakõrgendust Norman Reedusele, et tema populaarne tegelaskuju Daryl „Elavatesse surnutesse“ alles jääks ja peakangelase koorma enda kanda võtaks.