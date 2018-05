Järjekordne üllatusterohke telehooaeg on lõpusirgel. Nägime teletähtede sekeldusi võõrsil ja eestlaste tegemisi kodumaal. Sündisid uued tähed ja ammused lemmikud lõid meid taas pahviks. Meeleolukas erisaade teeb ülevaate lõppeva teleaasta meeldejäävamatest hetkedest ja saadetest ning uurib, mis toimus tegelikult kaamerate taga.

Üheks aasta kõmulisemaks looks kujunes Roald Johannsoni koeraliha maitsmine Lõuna-Koreas. "Koeraliha söömine tekitas pehmelt öeldes resonantsi televaatajate seas. See ärritas üles päris paljud inimesed," kirjeldab Roald Johannson oma reportaaži.

"Tundub, et tuleb ka kolmas abielu, esimese mehega", annab filmis "Pilvede all. Neljas õde" Kertut mänginud näitleja Liis Haab aimu, mis võiks "Pilvede all" sarjas sügisel edasi juhtuda tema osatäitjaga.

Lõppeva telehooaja eriti meeldejäävad hetked võtab kokku erisaade "Teleaasta tipphetked" Kanal 2s täna õhtul kell 20.00.

Vaata videot siin: