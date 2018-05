President Kersti Kaljulaid rõõmustab iga kord, kui Tallinna börsile mõni ettevõte juurde tuleb, ja kurvastab, kui keegi sealt lahkub.

"Börsi ergutamise kõige kiirem meetod ongi viia börsile riigiettevõtteid. Seda saab teha otsustuskorras. Mul on alati hea meel, kui Tallinna börsile midagi juurde tuleb ja ma olen alati kurb, kui keegi sealt ära läheb," rääkis president intervjuus Äripäevale

Ise president aga ühegi Eesti riigiettevõtte aktsiaid põhimõtteliselt ei osta. "Lihtsalt selle pärast, et ma ei või kunagi kindel olla, et minu käes ei ole siseinformatsiooni, ja on ka raske panna inimesi uskuma, et mul seda ei ole," põhjendas ta.