Jaanika Vilipo

"Kuigi ametliku osani on aega veel 10 minutit, on pidu juba täies hoos. Vahepeal hõivas tantsupõranda Linnar Priimägi koos saatejuhi Annely Adermanniga. Priimägi on eiranud peo etiketti. Ei olegi kehastunud vallatuks burleskitariks. Aga esimene klaas kukkus!"