„Lisaks lahendame ka vanematele sageli peavalu valmistanud lapsepuhkuse päevade jagamise, tagades edaspidi mõlemale vanemale 10 tööpäeva tasustatud lapsepuhkust kuni lapse üheksa-aastaseks saamiseni. Nii ei teki edaspidi segadust, kus üks vanem on lapsepuhkuse päevad juba ära kasutanud ning mõlemal vanemal on samaväärne võimalus lastega aega veeta.“

„Peamine eesmärk on luua vanematele rohkem valikuvõimalusi, et iga pere saaks vanemapuhkusi ja -hüvitisi kasutada nii nagu selle konkreetse pere jaoks kõige paremini sobib. Iga pere teab ise kõige paremini, kas neil on vaja kombineerida töötamist ja lapsega koos olemist, vanemad soovivad ühiselt lapsega kodus olla või kasutada vanemahüvitist pikema aja jooksul päevade kaupa,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Alates 1. märtsist 2018 on vanemahüvitisega samaaegse tulu teenimine paindlikum ning vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist (2018. aastal 1545 eurot kalendrikuus), ilma et hüvitist vähendataks. Samuti hakkas kehtima ka kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus, mis on 1000 eurot kuus ühele vanemale kuni laste 18kuuseks saamiseni.