Tunnustatud lastekirjanik Sir Michael Morpurgo, kelle "Sõjaratsu" põhjal väntas Steven Spielberg Hollywoodi kassatüki, on rääkinud oma võitlusest vähiga.

74aastasele inglise autorile, kelle menuraamat ilmus 2011 ka eesti keeles, tehti eelmisel aastal kiiritusravi kõrivähi alistamiseks. Septembris oli Morpurgo halva tervise tõttu mitu ülesastumist ära jätnud, kuid toona ta ei paljastanud, milles häda.

Nüüd kinnitab kirjanik ajakirjale Spectator, et tal on suurepärased võimalused täielikuks paranemiseks. "Mu hääl on jaksu juurde saanud."

Sir Michael ütleb, et tema vanuses tundub: kõik on nähtud ja tehtud. "Miski ei üllata eriti. Isegi soovimatu arstlik diagnoos ei üllata. Tuled toime, sest peab. Sa tead, et sellised asjad juhtuvad meie kõigiga."

Ravi ajal ammutas kirjanik jõudu, mõeldes oma lastele, lapselastele ja lapselapselapsele – ning kõigile noortele, keda ta oli kümneaastase õpetajatöö jooksul õpetanud. "Mitte üksnes kiiritusravi ei tervendanud mind, vaid ma mälestused nendest lastest."