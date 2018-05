Inglismaal imetab naine oma kahte last ega hooli, et paljud peavad lapsi rinnapiima saamiseks juba liiga vanaks.

29-aastane Emma Shardlow Hudson imetab sageli oma kahte last korraga, kirjutab The Sun. Nii saab rinnapiima 5-aastane tütar Alex kui ka 2-aastane poeg Ollie. Nende ema usub, et rinnapiim on parim ravim, mis hoiab haigused lastest eemal. Emma sõnul ei saanud Alex lasteaiast kordagi köha ega nohu. Ta usub, et just rinnapiim on ta tütart kaitsnud.

Alex saab tavaliselt rinda hommikul ja õhtul, kuigi leidub ka päevi, mil tüdruk üldse rinda ei võta. Enamasti kipub olema ka nii, et tüdruk vajab rinda lohutuseks.