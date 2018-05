USA komöödiasari "Roseanne" sai nimiosatäitja Roseanne Barri rassistliku säutsu tõttu lõpu. Mitmed Hollywoodi staarid kutsuvad aga sotsiaalmeediapostitustes telekanalit ABC üles looma "Roseanne'i" ülejäänud tegelastega sõsarsarja.

"Suure paugu teooria" täht Jim Parsons jagas sotsiaalmeedias fänniplakatit Roseanne'i õde kehastava Laurie Metcalfiga, kes võiks saada oma sõsarsarja "Jackie". "Eks te nagunii vaatasite seda Jackie pärast," seisab võltsplakatil.

A post shared by Jim Parsons (@therealjimparsons) on May 29, 2018 at 3:14pm PDT

"Hahaa! Jah! #armastanlauriemetcalfi," kirjutab Parsons. Metcalf mängis "Suures paugus" tema tegelaskuju ema.

Mindy Kaling omakorda on toestust avaldanud nii Metcalfile kui ka Roseanne'i abikaasat kehastavale John Goodmanile. "Las ma kirjutan teie jaoks midagi," palub ta.

Laurie Metcalf and John Goodman let me write things for you