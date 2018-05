"On kahtepidist suhtumist – üks on, et vana film on arhiivikaadrid ja neid ei tohi puutuda. Minu suhtumine on, et film peab olema elus kunstiliik, meelelahutus, mis kõnetab igal ajal," sõnab multitalent Mart Sander, kes taastas Eesti Filmiinstituudi heakskiidul Eesti vanima mängufilmi "Laenatud naene". Homme näidatakse Neitsitorni lektooriumis terve päeva kino – vanu, häid ja ununenudki Eesti filme. Nende hulgas tutvustab Mart Sander Eesti esimest mängufilmi, komöödiat "Laenatud naene". Aastal 2017 tõi Mart Sander välja filmi omalt poolt helindatud, vahetekstidega varustatud, koloreeritud ja korrigeeritud kiirusega versiooni, mis kestab 22 minutit.

"Laenatud naene" on tõenäoliselt 1913. aastal Tallinnas filmitud 12-minutiline mängufilm (komöödia). See on vanim teadaolev Eesti mängufilm. Varem peeti vanimaks Eesti mängufilmiks Johannes Pääsukese filmi "Karujaht Pärnumaal".

Mart kirjutas filmile originaalmuusika, mille salvestas Bel-Etage'i kontsertorkester. Kuigi Mart ütleb, et mõnede arvates ei tohiks vanu arhiivikaadreid puutuda, on film tema sõnul elus kunstiliik. "Seepärast taastasin filmi selliseks, nagu vaataja seda algselt, 105 aastat tagasi kinos nägi: rõõmsa muusikaga, õiges kiiruses, vahetekstidega, sageli ka koloreeritult vastavalt stseeni olemusele," ütleb ta. "Nii sai "Laenatud naesest" mitte hall arhiivimaterjal, vaid täiesti haarav, lõbus komöödia, mis on ühel pulgal näiteks tolle aja parimate Max Linderi komöödiafilmidega." "Laenatud naene" (Kaader filmist) Režissööri nime pole teada, näitlejate seas on Paul Pinna (peategelase onu) ja Alfred Sällik (teener). "Laenatud naest" filmiti Tallinnas Riia levikontori omaniku Mintuse tellimusel, välisvaadetelt on äratuntavad Pikk tänav ja Paks Margareeta, Patkuli vaateplatvorm koos trepiga ning Snelli tiik. Film põhineb samanimelisel näitemängul, mille 1908. aastal tõlkis eesti keelde Mihkel Aitsam. Selles küsib vennapoeg rikkalt onult raha oma olematu perekonna toetuseks. Kui onu külla sõidab, laenab vennapoeg endale naise ja lapsed, kuid ootamatult armuvad tema "naine" ja onu. "Laenatud naene" (Kaader filmist)