Iga kuu alguses jagab TV3 saatest "Eesti selgeltnägijate tuleproov" populaarsust kogunud nõid Anete kanali uudistesaates oma nägemust algavast kuust . Mida on meil oodata alates homsest?

Nõid Anete kireks on astroloogia ja tarokaardid, mille vallas ta on end arendanud niivõrd, et julgeb abi pakkuda ka teistele. Eriti keskendub ta just armu- ja rahaprobleemidele.

Vaata, mida ennustavad nõid Anete maagilised tarokaardid juunikuuks armastuse, suhete, töö ja raha osas!