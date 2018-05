Tenniseäss Serena Williams on viimaks ometi oma kehakujuga leppinud ning toonitab selle jõulisust liibuvate kostüümidega.

A post shared by Harper's Bazaar UK (@bazaaruk) on May 30, 2018 at 3:51am PDT

36aastane Serena tunnistab värskes Harper's Bazaaris, et ta on oma figuuri pärast aastakümneid põdenud, kuna õde Venus oli sale.

"Mul oli raske ... Olin Venusest erinev: tema oli peenike ja pikk ja ilus, aga mina tugev ja lihaseline – ja samuti ilus, aga mõistate, täiesti teistsugune."

A post shared by Harper's Bazaar UK (@bazaaruk) on May 30, 2018 at 4:46am PDT

2004. aastal rääkis Williams dieediplaanidest, saavutamaks USA rõivanumber 4 ehk meie mõistes 34. Nüüd teeb see talle nalja. "Oh issand, ma ei saa eales olla number 4! Miks ma peaksin seda tahtmagi?! See on minu keha, ja see on mu relv ja masinavärk."

Mullu tütre Alexis Olympia emaks saanud tenniseäss rõõmustab, et saab hiljem tütrele oma hingevõitlustest rääkida ja toonitada: nüüd olen endaga rahul. "Olympia sündis ja tal olid minu käsivarred, aga selle asemel, et kurvastada ja karta, mida inimesed tema kohta ütlema hakkavad, olin nii õnnelik!"