Ajakiri Us Weekly teab rääkida, et 41aastane Saksa päritolu näitlejanna Diane Kruger ootab esiklast.

Krugeri ("Trooja", "Vääritud tõprad") elukaaslane on seriaali "Elavad surnud" täht Norman Reedus. Dianet nähtud hiljutisel Cannes'i festivalil kandmas lopsaka joonega kleite, mis varjasid kõhtu. Ühtlasi keeldunud näitlejanna alkoholist.

Krugeril on seljataga kümme aastat kestnud suhe näitleja Joshua Jacksoniga ("Dawson's Creek", "The Affair"). Enne seda oli Diane viis aastat – 2001 kuni 2006 – abielus prantsuse näitleja Guillaume Canet'ga. Viimase uus partner on näitlejanna Marion Cotillard, kellega tal on kaks last.

Normanil on kooselust supermodell Helena Christenseniga poeg Mingus Lucien (18). Dianega tutvus ta 2015. aasta filmi "Taevas" võtetel.