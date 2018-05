Marvel Riik

Urve Tiidus toob välja, et ajaloos leiab hulgi näiteid, kuidas loominguga on muudetud inimeste arusaamisi (nt Hollywood). „Kuidas hindate meie meediume, nende mõjusid meie kultuurile?“

Tamkivi: „Ei ole märganud ,et perekesksust rõhutatakse. (Huvitav oleks jälgida) „Tõe ja õiguse“ ekraniseeringut - kus on lapsed? Kas nad on eluõied, jooksevad ringi, või kuskil nurgas (erkaanilt võimalikult kaugel). Me ei saa midagi nõuda, aga saame premeerida kultuurisündmusi, mis keskenduvad lastearvu propageerimisele. See kõlab alatult, aga see on õige asja hüvenguks.“