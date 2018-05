Riigikogus on tänasel täiskogu istungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena „Esimese lapse sünd on ohus?“ arutelu. Õhtuleht jälgib arutelu ja toob lugejateni olulisemad mõtted.

„On selge, et ainuüksi toetused ei pane kedagi sünnitama. Kui oleks teisiti, siis juba mõni aeg pärast vanemahüvitise kasutuselevõttu oleks Eestis iive olnud positiivne,“ märkis rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski. „Oleme jõudnud järeldusele, et on vaja luua laste saamist ja kasvatamist sooviv keskkond. Rahvastikupoliitika põhialustesse on just sellest põhimõttest lähtuvalt loodud eesmärgid ja tegevussuunad.“

Ettekande teevad rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar ning Isade Foorumi eestvedaja, lapsehoolduspuhkusel viibiv isa Taavi Tamkivi.