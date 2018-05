Tallinna sadamas maabumissilla purunemise tõttu elu kaotanud sadamatöötaja juhtumis on prokuratuur saatnud kohtu alla kaks firmat ning ühe selle juhi.2015. aasta veebruaris purunes Tallinna sadamas sadamagaleriid ning laeva ühendama pidanud maabumissild.

Sillal olnud sadamatöötaja Valentin kukkus laeva ja kai vahele vette ning suri hiljem haiglas. Juhtunu asjaolude uurimiseks algatati kriminaalmenetlus ning praeguseks on asi jõudnud kohtusse. Purunenud tuubuse projekteerija ja ehitaja oli Tallinna Sadam leidnud riigihankega 2014. aastal, kui otsis ehitajat kahele tuubusele, on teatanud Kanal 2 „Radar“. Hanke võitis Merko Ehitus koos osaühinguga Red Technologies. Merko on „Radari“ teatel öelnud, et nende osa oli ehituse finantseerimine ja tagatiste andmine, tuubuse projekteerimise ja ehitusega tegeles teine firma. Red Technologies ongi masina- ja metallitöödele keskenduv ettevõte. Firma juht ja ka purunenud tuubuse projekteerija on Teet Vakrõõm, teatas Radar. Surma põhjustamises ettevaatamatusest süüdistatakse Teet Vakrõõmu ja Siim Liblikut, kohtu all on ka Red Technologies OÜ ja Tech Automation OÜ. Inimese surma põhjustamises ettevaatamatusest karistatakse süüdimõistmisel kuni kolmeaastase vangistusega.Tallinna Sadamast öeldi Õhtulehele, et ka nemad on selles õnnetuses kannatajad, sest kaotati väga hea töömees, ning purunenud tuubust ehk maabumissilda ja kaid, kus see asus, ei saanud pikalt kasutada.