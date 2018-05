Tankitõrjekompanii ajateenijad on seitse aastat enne teenistuse lõppu likvideerinud Ida-Virumaal ebaseaduslikke prügilaid. Sellega antakse tsiviili minevatele poistele levitamiseks kaasa sõnum, et prügi suvalisse kohta maha jätta pole inimlik, vahendab ERR.

Veebel Lehar Almiste sõnul võib kahjuks nentida, et tõenäoliselt on tankitõrjekompanii ajateenijatel veel aastaid võimalus Ida-Virumaal prügikoristusaktsiooni jätkata. Kuid ta on kindel, et kompaniist välja läinud noormehed illegaalsetesse prügilatesse oma panust ei anna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sõdurid on ka ise pärast neid koristustalguid rääkinud, et vaatavad asja teise pilguga ja kindlasti nemad isiklikult ei loobi enam prügi loodusesse," rääkis Almiste, et mehed saavad hea õppetunni.