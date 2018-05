„Kas pidu on hipsterite või saarlaste juures?” küsib Rasmus korterist number kolm saarlaste käest pärast seda, kui hipsterid on teatavaks teinud otsuse, et jagavad viimastega oma võitu. „Mõlemate juures,” vastab saare pereisa Ardo naerdes.

„Eks kõik neli paari ju lootsid, aga võitjaid saab ainult üks olla. Kui me superfinaali saime, ei julgenud üldse midagi loota. Kuid hipsterite kingitus oli küll kui välk selgest taevast,” ütleb Siret, et on lausa sõnatu.

Hipsterite kohta jagub saarlastel vaid häid sõnu. „Nad on nii ägedad!” ütlevad nii ema kui tütar. „Nad ongi nunnud,” lisab Ardo. „Nad on tublid, tegid ise hästi palju ja said suure tööga hakkama,” kiidavad saarlased läbisegi Helenit ja Karl-Sandrit.

„Ma ei suuda kirjeldada mitte midagi, mis siin toimunud on. Mul on väga hea meel, et elasime saate üle ja kõik, mis selle kahe kuu jooksul teinud oleme, on uskumatult äge,” jagab oma rõõmu 17-aastane peretütar Hedy, kellele saatesse korterit ehitama mindigi.

„Kui aega ja olukorda arvestada, jäime korteriga kindlasti rahule. Kui oleks aega rohkem olnud, oleks kindlasti veel paremaks teinud,” sõnab Ardo. Seda kõike saavad nad nüüd teha, sest üheks saarlaste võidetud eriauhinnaks oli ka 250-eurone Bauhofi kinkekaart, mille Siret lubab korterisse investeerida.