Täna sõudsid New Yorgis perekonnabüroos abieluranda ettevõtte ShiShi omanikud Mart Haber ja Taivo Piller. Mart ja Taivo olid 2016. aastal esimesed inimesed Eestis, kes nii-öelda koosellusid ehk sõlmisid kooselulepingu.

Mart ja Taivo oma pulmas (Erakogu)

Mehed kohtusid üheksakümnendatel Õpetajate majas, lillekoolis. Taivo oli grupi juhendaja ja seal käis maad uurimas ka Mart. "Noor lilleseadesõber Haber tiirutas ka seal ringi," muigas Taivo kaks aastat tagasi "Ringvaates".

"Alguses oli ta lihtsalt sõber, aastatega hakkas niimoodi minema, et me hakkasime üha rohkem aega koos veetma, kolme aasta pärast sai koos ShiShi tehtud ja nii see asi läks," meenutas Mart.

Kooselluda otsustasid mehed eelkõige seetõttu, et juhul, kui ühega peaks midagi juhtuma, siis on kaaslasel õigus teha elutähtsaid otsuseid. Mehed koosellusid 4. veebruaril.

"Oli tore päev, käisime seal notaris ära. Ega seal midagi suurejoonelist ei ole, nagu iga teise lepingu sõlmimine. Neid on ju vaja selleks, kuniks midagi halvasti läheb," kirjeldas Mart. "See oli täiesti tavaline käik notari juurde, allkirjade andmine ja kogu lugu," sekundeeris Taivo. Oma kooselu kinnitasid mehed ka sõrmustega.