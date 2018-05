FOTOD ja VIDEO | Mart Haber ja Taivo Piller abiellusid New Yorgis

Taivo ja Mart valisid abiellumiseks 30. mai, sest just sel päeval 26 aastat tagasi nad tutvusid. "New York seepärast, et sellest on saanud viimaste aastatega üks meie lemmiklinnadest ja sügiseks on oodata meie ellu ka kaht kõige olulisemat ameeriklast."

"Alguses oli ta lihtsalt sõber, aastatega hakkas niimoodi minema, et me hakkasime üha rohkem aega koos veetma, kolme aasta pärast sai koos ShiShi tehtud ja nii see asi läks," meenutas Mart.

Kooselluda otsustasid mehed eelkõige seetõttu, et juhul, kui ühega peaks midagi juhtuma, siis on kaaslasel õigus teha elutähtsaid otsuseid. Mehed koosellusid 4. veebruaril.

"Oli tore päev, käisime seal notaris ära. Ega seal midagi suurejoonelist ei ole, nagu iga teise lepingu sõlmimine. Neid on ju vaja selleks, kuniks midagi halvasti läheb," kirjeldas Mart. "See oli täiesti tavaline käik notari juurde, allkirjade andmine ja kogu lugu," sekundeeris Taivo. Oma kooselu kinnitasid mehed ka sõrmustega.

Mardi ja Taivo abielu registreeriti ametlikult 30. mail kell 12 New York City Clerks Office`is ehk New York City raekojas.

Kaunid sõrmused hangiti maailmakuulsast juveelipoest Tiffany & Co.

Mart ja Taivo oma pulmas (Erakogu)

