Aprillis kuulutas produtsent Ken Saan (pildil), et otsib osalisi uude tõsielusaatesse, kus plaanib karidele jooksnud suhtes paaridele korraldada matka Aafrika kõrgeima mäe Kilimanjaro tippu. „Edukas casting on läbitud!” rõõmustab produtsent. „Valisime välja kolm väga toredat paari, kes on kümneaastase koosolemise jooksul käinud läbi tulest ja veest.”

Möödunud aastal abikaasast Arlinist lahutanud produtsendil on hea meel, et inimesed tahavad oma suhet parandada. „Vaatamata sellele, et nad on vaieldamatult ummikseisus, võtavad nad selle aja, et asja üle järele mõelda ja siis otsustada,” tõdeb ta. „Mäe müüt räägib, et tippu jõudes oled sa täielikult vaba. Mis oleks parem koht otsustada, kas suhtega jätkata või mitte?” küsib Saan. „Kui ka otsustatakse lahku minna, siis loodetavasti hea tundega.”

Paarid alustavad matka Kilimanjaro tippu pärast pööripäeva. „Mussoonvihmad on selleks ajaks järele jäänud ja ronimisvõimalused täiuslikud!” kiidab ta.