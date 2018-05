„Apua! Apua!“, hõigub pisike poiss nõrgal häälel veest. Tema hüüdeid kuulnud mees mõtleb esiti, et laps teeb nalja, kuid lähemale jõudnuna veepinnal vaid väikeseid käekesi märgates, mõistab ta, et nüüd tuleb kiiresti tegutseda. „Mina olin segaduses, laps oli hirmul... Õnneks on kõik korras,“ meenutab põnni elu päästnud Valdar.