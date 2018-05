Tüütud vereimejad ehk sääsed on tänavu juba agressiivselt kanda kinnitanud ja "Seitsmesed uudised" uurisid Soomaa elanikelt, kuidas sääskedega to ime tulla.

"Mina ei võitle sääskedega. Kui algab suvine hooaeg, siis on töö ja kiire. Mul ei ole selle peale aega mõelda. Aga kui matkajad tulevad, siis ma soovitan kätte võtta väikese oksakese," rääkis Soomaa giid Algis Martsoo, et oksakese abil saab edukalt sääski eemale ajada.

Teine Soomaa giid Aivar Ruukel rääkis, et temagi pole sääskedele kuigi allergiline ega tee nende peletamiseks suurt midagi. Ruukel teadis siiski rääkida, et sääskede vastu võib aidata sookailuga määrimine.

Tuntud Eesti loodusemees Urmas Tartes teadis öelda, et sääskede vastu aitab ka see, kui loodusesse minna hästi vara. Jahedas on sääski nimelt vähem.