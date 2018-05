Tallinna vanalinna päevade avaetenduse publik sai täna õhtul olla hingematva triki tunnistajaks, kui jalgrattur sõitis mööda köit Pühavaimu kiriku tornist Raekoja torni.

30. maist kuni 3. juunini toimuvate 37. vanalinna päevade avaetendus „Sajandi unistus“ oli vaba sissepääsuga ja sai alguse kell 19 Raekoja platsil. Kontsertetenduse lavastaja on Vahur Keller, kes pakkus publikule haarava romantilise kokkuvõtte sajandi tormilistest sündmustest. Lisaks pakkus harukordse elamuse jalgratturi sõit mööda köit mitmekümne meetri kõrgusel üle Raekoja platsi.

Vanalinna päevi korraldava Kesklinna valitsuse juht Vladimir Svet rõhutab, et suve tippsündmus Tallinna kesklinnas pakub midagi igale maitsele, ka kõige nõudlikumale: „Väga mitmekülgses ja suuremas osas kõigile tasuta programmis võib leida palju kontserte nii tippmuusikutelt kui ka harrastajatelt, nii teatrietendusi kui uusi näitusi. Iga päev toimub eriteemaline mõttekoda, kuhu igaüks on teretulnud kaasa mõtlema ja rääkima. Aastatega populaarseks saanud rüütliturniir ei puudu selgi aastal, nagu ka tutvumiskäigud vanalinnas ja palju muud põnevat,“ selgitas Svet.

Vanalinna päevade pealkiri on Eesti juubeliaasta puhul „Sada sammu sajandis”. Viiele päevale jagunev programm koosnebki sajast märgilise tähendusega sammust ehk üritusest, mis iseloomustavad eri ajastuid aastatest 1918–2018. Avapäeva pealkiri 30. mail on „Rõõmsalt rahvuslik“ (käsitleb aastaid 1918-1938), 31. mail „Musta varju all“ (1939-1955), 1. juunil „Elu nagu filmis“ (1956-1980), 2. juunil „Laulame lahti!“ (1981-1991) ning 3. juunil „Muutlik vabadus“ (1992-2018). Päevade peakorraldaja on Hopneri Maja juhataja Anne Velt.

Vanalinna päevade programmiga on võimalik tutvuda kodulehel, kuid kolmes keeles programmivihik on saadaval kavanalinna turismiinfopunktis, Kesklinna valitsuses ja Hopneri majas, alates kolmapäevast samuti Raekoja platsi ja Harju tänava infotelkides.