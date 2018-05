Babtšenko sõnul valmistati operatsiooni ette kaks kuud ning ta viidi sellega kurssi kuu aega tagasi. Sellest, et teda tegelikult teisipäeval ei tapetudki, teadsid vaid vähesed. Väidetavalt polnud sellest õrna aimugi tema abikaasalgi, kes ta teisipäeva õhtul koduuksel vereloigust leidis. Eelnevalt oli naine kuulnud kolme lasku. Igatahes palus Babtšenko pressikonverentsil esimese asjana abikaasalt andestust, ja rõhutas, et tal polnud teist teed.

Ukraina pealinnast Kiievist anti teisipäeva õhtul teada Kremli kriitikuna tuntud Vene ajakirjaniku Arkadi Babtšenko mõrvast. Ukraina politsei teatel tapeti ta koduuksel kolme lasuga selga. Ukraina peaministri Volodõmõr Groismani meelest organiseeris tapatöö Venemaa. Babtšenko oli umbes 20 tundi surnud, ja astus siis kolmapäeva õhtul Kiievis ajakirjanike ette. Ta teatas, et tema tapmine oli lavastus, mille eesmärk oli tabada elukutseline palgamõrvar. See olevatki õnnestunud.

Uudis Babtšenko tapmisest Kiievis levis teisipäeva õhtul kulutulena üle maailma. Sõjakorrespondendina tuntust kogunud ajakirjanik meenutas teisipäeval Facebookis tehtud postituses, et ta jäi neli aastat tagasi, 29. mail 2014 ruumipuudusel maha Ukraina helikopterist Mi-8, mis tulistati kaks tundi hiljem Slavjanski lähedal alla. Hukkus 14 Ukraina sõjaväelast. „Aga minul vedas. Tuleb välja, et see oli mu teine sünnipäev,“ ütles Babtšenko. Kui arvestada ka järgmisel päeval avalikustatud erioperatsiooni, on tal koguni kolmas sünnipäev. Vähemalt Ukraina julgeolekuteenistuse juht Vassõl Hrõtsak arvas pressikonverentsil nii.

Erioperatsiooni usutavuse suurendamiseks avaldati fotod „tapetud“ Babtšenkost ja fotorobot kahtlustatavast – 40–45aastasest habemega mehest.

Babtšenko mõrva kommenteeriti elavalt

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman meenutas pärast surmateadet ajakirjaniku viimast Facebooki postitust. „Ta kirjutas kümme tunni eest oma teisest sünnipäevast. Ja siis ta tapeti. Olen veendunud, et Vene totalitarismimasin ei andestanud talle tema ausust ja printsipiaalsust,“ rõhutas valitsusjuht. Ta nimetas Babtšenkot Ukraina tõeliseks sõbraks, kes rääkis Vene agressiooni kohta maailmale tõtt.

New Yorgis ÜRO julgeolekunõukogu istungil viibinud Ukraina välisminister Pavlo Klimkin andis samuti mõista, et Babtšenko tapmise taga võib olla Kreml.

„Liiga vara on veel rääkida, kes on selle taga, kuid varasemad sarnased juhtumid sunnivad meid mõtlema, et Venemaa kasutab terroriakte, õõnestustegevust ja poliitilisi mõrvu, et olukorda Ukrainas destabiliseerida,“ ütles Klimkin. Välisminister meenutas, et Babtšenko oli sunnitud Venemaalt ähvarduste tõttu lahkuma. „Ta jätkas võitlust demokraatliku Venemaa ja Ukraina eest ning loomulikult võttis Moskva teda kui vaenlast,“ lausus Klimkin.

Vene opositsioonipoliitik Vladimir Milov nägi Babtšenko mõrva puhul kaht motiivi.

Esiteks: terrorikampaania poliitemigrantide vastu. Lahkusite Venemaalt – istuge nüüd vaikselt, või muidu jõuame teieni. Seega saab juba rääkida tapmisahelast: varem mõrvati Kiievis ka ajakirjanik Pavel Šeremet ja poliitik Deniss Voronenkov.

Teiseks: soov Ukraina lähenevate valimiste eel sealset olukorda destabiliseerida. Arvan, et näeme veel nii mõndagi, millega võrreldes näib sekkumine USA valimistesse lasteaia sõimerühma tegevusena.

Ukrainas elav Vene opositsioonipoliitik Ilja Ponomarjov ütles pärast Babtšenko mõrva, et selline tragöödia võib korduda juba lähiajal. „Kardan, et see surm ei jää viimaseks,“ tunnistas ta.

Venemaa välisministeerium avaldas Babtšenko omastele kaastunnet ja süüdistas toimunus Kiievi režiimi, kelle valitsemisaega iseloomustavad verised kuriteod. Venemaa parlamendi ülemkoja spiiker Valentina Matvijenko lubas paar tundi enne Arkadi Babtšenko ajakirjanike ette tulekut osutada tema perekonnale igakülgset abi.

Babtšenko osales kahes Tšetšeenia sõjas

Arkadi Babtšenko on sündinud 18. märtsil 1977. aastal Moskvas.

Ta osales kahes Tšetšeenia sõjas. Esimeses ajateenijana ja teises vabatahtlikuna. Ta kirjutas selle kohta raamatu „Sõda Tšetšeenias: ühe sõduri lugu“, mis on tõlgitud ka eesti keelde. Selle sõnum on, et tapa, sest muidu tapetakse sind.

Babtšenko töötas 2000. aastal, pärast sõjaväeteenistust ajalehes Moskovskii Komsomolets sõjakorrespondendina ja esines telesaates „Unustatud polk“. Samuti oli ta ametis ajalehes Novaja Gazeta.

Aastatel 2006–2010 andis Babtšenko välja ajakirja Iskusstvõ Voinõ. Viimastel aastatel kasutas ta suure innuga Facebooki, kus kritiseeris karmilt Venemaa poliitikat.

Babtšenko lahkus eelmise aasta veebruaris ähvarduste tõttu Venemaalt Prahasse ja sealt Iisraeli. Mullu augustis läks ta Kiievisse elama. Alates oktoobrist oli tal oma saade krimmitatarlaste telekanalis ATR.