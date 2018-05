Tartu erakonnakaalsaste survel teatas IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder, et olukorras, kus kohalike inimeste ja omavalitsuste vastasseis tselluloositehasele on nii suur, ei saa riigi eriplaneeringuga praegusel kujul edasi minna.

Erakonnakaaslastele saadetud kirjas ütles Seeder, et nüüd tuleb alustada investeeringu planeerijatega dialoogi ja tehasele uus asukoht otsida. Seederi mõtteid jagab ka sotsiaaldemokraatide juht Jevgeni Ossinovski. ERR-i raadiouudistele rääkis Ossinovski, et formaalselt on selle planeeringuga ju võimalik edasi toimetada, aga kui on selge, et seda pole võimalik lõpuni viia, siis pole mõistlik jätkata.

Tehase üks planeerijaid, Margus Kohava ütles, et nemad praegu poliitikute väljaütlemisi kommenteerida ei soovi, vaid ootavad valitsuselt selgemat seisukohta. See on ilmselt tulemas, sest riigihaldusminister Janek Mäggi sõnul on homseks valmimas õiguslik analüüs, mis ütleb, kas kohalike vastuseisu tõttu saab valitsus eriplaneeringu lõpetada.