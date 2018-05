Selleaastase Eurovisioni võitja Netta sõlmis lepingu New Yorgi plaadifirmaga S-Curve Records/BMG.

Nigeerias üles kasvanud 25-aastane Netta on Iisraeli iidolisaate "Hakokhav Haba" võitja, kirjutas Menu. Enne kuulsaks saamist töötas ta ettekandja ja lasteaiakasvatajana.

Netta võidulugu "Toy" on Youtube'is vaadatud juba üle 60 miljoni korra ning Iisraeli lauljatar lõi sellega Eurovisioni ametliku Youtube'i kanali rekordi, vahendas Variety.

S-Curve'i plaadifirma all on sellised artistid nagu Leslie Odom Jr., Duran Duran, Betty Wright, Sarah Hudson, Tom Jones, We the Kings, Joss Stone ja paljud teised.