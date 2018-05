Eile šokeeris maailma uudis, et Vene uuriv ajakirjanik Arkadi Babtšenko tulistati Kiievis surnuks. Täna selgus, et venelasest ajakirjanik on elus ning mõrv oli vaid lavastus, et päästa Babtšenko pärismõrvari käest. Kuigi erakordne, pole selline mõrva lavastamine politsei poolt midagi esmakordset. Ka Eestis on 90ndate lõpul sarnane juhtum olnud.

Nimelt väljastas 1999. juulil politseiamet pressiteate, milles öeldi, et Viljandimaal hukkus tulevahetuses kohalik prefektuuri kriminaalpolitseinik Ahti Olesk. Kogu Viljandi leinas. Sama päeva õhtuks selgus aga, et politseinik polegi tegelikult surnud, vaid tegemist oli libauudisega.

Nimelt sai politsei teada, et viljandimaalane Õie tellis Oleski mõrva. Õie tahtis politseinikust lahti saada, sest ta oli süüalune metsavargusega seonduvas kriminaalasjas. Mõrva tellija Õie pakkus tapjale 1600 USA dollarit (24 000 krooni) ja pidi raha mõrtsukale kätte andma pärast tapmise avalikustamist ajakirjanduses.



Politsei sai teada Oleski kavandatava tapmise aja ja koha ning nabis kinni Elmari (32), Õie (38) ja Benno (41), kes kavatsesid korralvalvuri ära tappa. Tapmise lavastamisest teadsid vaid Oleski omaksed ja mõned keskkriminaal- ja Viljandi politseinikud.