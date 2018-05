Võta kinni, kus on lõplik tõde, kuid muuhulgas rääkis Ligi sellestki, et see polnud esimene kord, kui bussijuht tema kui jalgratturiga vägivallatses. Kommentaarium lahvatas säraküünlana. Laias laastus jagunesid arvamused selle vahel, kuidas rattur liikluses ennast üleval peab, kaheks.

Rudolf Kiviking, keda laiem avalikkus teab kui „seda hästi sõbralikku bussijuhti, kes kõigile tere ja head aega ütleb ,“ on linnaliinibusse roolinud kolmkümmend pikka aastat. Ta tunnistab, et jalgratturite tõttu on ohtlikke manöövreid ette tulnud, ent linnaliikluses huligaanitsevad velomehed on pigem harv nähtus.

Küll aga ei mahu tema pähe, miks ratturid sõiduteel soovivad liigelda. „Ma ei saa aru sellest, miks nad valivad sõidutee, mitte kõnnitee, kus on olemas jalgratta rada. Kõrval on ju korralik kõnnitee, täiesti sile,“ märgib Kiviking, kelle hinnangul oleks kõigile oluliselt ohutum, kui rattur sõiduteele üldse ei trügiks.

Kiviking märgib, et isegi kui jalgratturil on tee servas mingil määral ruumi, on suure bussiga temast mööda manööverdamine keeruline, seda eriti linnaliikluses. „Peab väga tähelepanelikult vaatama,“ toonitab Kiviking. Mehe sõnul pannakse bussijuht kõige keerulisemasse olukorda siis, kui rattur otsustab äkiliselt rida vahetada. „Võtavad vasakule, võtavad paremale. Ja siis hopsti jälle vasakule,“ toob ta välja olukorra, kus tal tulnud kärmelt pidurit vajutada, et ohtlikku olukorda vältida.