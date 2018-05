Eile kogunesid EVR Cargo ruumides Rail Baltica Business Network Estonia liikmed mittetulundusühingu korralisele aastakoosolekule. Koosoleku avasõnad lausus majandus- ja taristu minister Kadri Simson, kes andis ülevaate Rail Baltica projekti hetkeseisust. Minister rõhutas, et tegemist on Eesti jaoks jätkuvalt olulise projektiga, mille arendamine toimub plaanide järgi.

„Rail Baltica projektis on praegu käimas projekteerimisfaas. Fakt on see, et Rail Baltica hakkab juba ehitusjärgus väga oluliselt Eesti majandust mõjutama,“ sõnas minister Simson.

Rail Baltica Eesti äriühingu juht Riia Sillave märkis omalt poolt, et selle aasta Eesti tegevuste graafik on väga tihe. „Näiteks on algamas ehituslogistika uuringud, samuti jätkatakse ehitusmaavarade varustuskindluse uuringutega, alustatakse Pärnu Kaubajaama tasuvusuuringuga ning Tallinna ja Pärnu reisijaterminalide projekteerimisega. Esimeste tulemusteni on jõutud Tallinna Vanasadama ning tulevase Ülemiste reisiterminali ühenduse uuringutes,“ ütles Sillave.

Rail Baltica Eesti ärivõrgustiku juhatuse liige Tõnis Tamme märkis, et ettevõtjate huvi Rail Baltica vastu üha elavneb. „Seda kinnitavad ka mitmed hiljutised rahvusvahelised ülevõtmistehingud Eesti transpordi- ja ehitussektoris, mis on tehtud mõeldes ette uue raudteeühendusega seonduvate põhja-lõuna suunalistele äriperspektiividele. Samuti on hea meel meie võrgustiku liikmeskonna kasvamise üle ning Rail Balticast huvitatud ettevõtjate võrgustiku asutamise üle ka lõunanaabrite juures Lätis,“ sõnas Tamme.

Mittetulundusühing Rail Baltica Business Network Estonia loodi, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse. Mittetulundusühingul on 23 liiget, kellest värskeimad liitujad on Elroni kaubamärgi all tegutsev Eesti Liinirongid AS ja logistikattevõte GTS Exspress.