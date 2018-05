Bensiiniliitri hind on jõudnud 1.40 euro kanti - on see tarbijale talutav hind? Kui palju maksab bensiin aasta lõpul?

Ott Heinapuu, rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakond: Kehtiva seaduse järgi bensiini ja diislikütuse aktsiisimäär edaspidi Eestis ei muutu. Praegu ametis oleva valitsuse ettepanekul tühistas riigikogu eelmise koalitsiooni kava tõsta sel aastal diislikütuse aktsiisi 10 protsendi võrra. See otsus tehti majanduse arengut silmas pidades – diislikütus on ettevõtete jaoks oluline kuluartikkel ning mõjutab seega paljude kaupade ja teenuste hindu.

Naftahindade liikumised turgudel on viimasel ajal olnud kiired ja ootamatud. Muu hulgas mõjutavad nafta hindu maailmaturul rahvusvaheliselt olulised päevasündmused. Selliste riskide eest ei ole kaitstud ükski turuosaline. Sealjuures tasub tähele panna, et hinnad turgudel võivad edaspidi ka langeda. Näiteks sel nädalal on toornafta hinnad USA dollarites turgudel kuu kõrgtasemetelt taas allapoole tulnud. 2012. aasta kevadel oli bensiini 95 hind kõrge nafta hinna mõjul kõrgem kui praegu.

Kuna naftaga kaubeldakse USA dollarites, mõjutab eurodes arvestatavaid kütusehindu ka USA dollari ja euro kurss, mille muutus sõltub samuti jooksvatest rahvusvahelistest sündmustest. Viimase pooleteist kuuga on euro dollari suhtes nõrgenenud ligikaudu 6 protsenti.