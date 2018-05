Kunstnike peres üles kasvanud EKA vabade kunstide bakalaureuseõppe 3. kursuse tudeng rääkis raamatu esitlusel, et teda oli Tammsaare "Tõde ja õigus" jäänud "painama" juba kooliajal. Nüüd illustraatorina oli tal võimalus raamat uuesti ette võtta ja paralleelselt taastutvumisega ka graafilised pildid teha. "Minu jaoks oli väga huvitav protsess seda lugeda ja samaaegselt raamatut illustreerida. See raamat on mõistmisraamat, mis püstitab lugejale väljakutseid," lausub kunstnik. Juubelitrükise, mis on "Tõe ja õiguse" I osa 15. trükk, eesmärk oli kõneleda rohkem tänapäevakeeles, et raamat jõuaks ka nooremale lugejale lähemale.

Kunstniku jaoks on pilt kui teine keel: "Pilt ja sõnad käivad väga tugevasti koos, aga neid on väga raske ristuma panna." Puhkan selgitas, et raamatut illustreerides oli tal tunne, et ta räägib piltide kaudu sama lugu.

Raamatut lugedes tekkis kunstnikul Tammsaare ikonograafia, kuidas ja millise materjaliga midagi kujutada: peale rahvuslike elementide jääb lugejale silma, et lisaks mustale ja valgele on kunstnik kasutanud kolme värvi – sinist, mis kujutab jumalikke momente selles raamatus, rohelist, mis annab edasi loodust ja roosat, mis annab edasi maagiat. "Tammsaare teoses on väga palju hetki, kui elu tundubki vaid must ja valge, aga tegelikult on seal vahel ka helgemaid värve. Inimesi olen kujutanud hariliku pliiatsiga, et rõhutada nende haprust ja seda, kui kerge on inimene musta ja valge vahel katki minema" .

Illustratsioonivõistluse ajal viibis noormees Kuperjanovi pataljonis ajateenijana ja tunnistas raamatuesitlusel naljatades, et sealne keskkond oli ideaalne, et süveneda Tammsaare maailma.

Kuigi raamatu kujundamine on kunstivormina spetsiifiline, köitis see kogemus noort kunstnikku. "See on midagi, mida ma tahan teha. Raamatu illustreerimine on minu kirg," rääkis mees esitlusel.

"Loo jutustamine pildi läbi on minu sees sügavalt läbi kasvanud. Mulle meeldib kunstnikuna raamaturuum rohkem kui galeriiruum. Raamatu saab iga inimene kaasa võtta ja valida selle hetke, millal ta piltidesse keskendub. See on nagu aeg kirjaniku ja kunstnikuga tutvumiseks," selgitas Puhkan.