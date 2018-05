Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski sõnul on sotsid algusest peale tselluloositehase Tartusse rajamise vastu olnud.

"Mina isiklikult olin üsna veendunud algusest peale, et sellist asja tulla ei saa. Kuna mõlemad koalitsioonipartnerid pidasid vajalikuks sellega edasi minna, siis ega me iseenesest uuringute vastu ei olnud. Aga, et see lõpptulemusena tähendab seda, et tehast sinna ei tule oli meile algusest peale selge," ütles Ossinovski ERR-ile.

"Tartu Emajõele seda tehast sellisena täna rajada kindlasti ei saa ja sellest tulenevalt ei ole mõtet ju ka kedagi lollitada," ütles Ossinovski ning lisas, et kiidab heaks IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi üleskutse kaaluda alternatiivseid lahendusi Tartu piirkonda plaanitava tselluloositehase praegusele eriplaneeringule.