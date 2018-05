Austraalia ajakirjanik ja endine seksisõltlane tahab avalikkust teavitada põhjustest, miks naised oma partnereid petavad. Ja tulemused võivad olla küllaltki üllatavad...

Nadia Bokody toetus enda kogemustele, kui koostas nimekirja asjadest, mis ajavad naise oma meest petma, vahendab The Sun.

Nadia nimelt väidab, et oma mehi petvate naiste arv on tõusuteel.

Ta on ka ise mehi petnud ja seda tunnistanud. Põhjuseks oli Nadia sõnul see, et ta lihtsalt sai ja võis petta.

Suhte lõpp ja petmine võib juhtuda, kui naine tunneb end suhtes üksiku, ignoreerituna või tähelepanuta jäetud, kuid on ka palju ootamatumaid põhjuseid. Nii võib naine vajada mitut sekspartnerit, et kogeda rahuldust suhtes.

Kuidas aga saripetjat ära tunda?