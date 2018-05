Nevada vandekohus otsustas, et David Copperfieldi mustkunstietendusel viga saanud inglise mees oli oma vigastustes ise süüdi.

Vandekohus jõudis BBC Newsi teatel järeldusele, et Gavin Cox (58) oli 2013. aastal Las Vegases Copperfieldi etendusel kuulsa haihtumistriki ajal end ise vigastanud. Copperfield jäi küll süüdi hooletuses, kuid ei pea Coxile hüvitist maksma.

Cox oli illusionisti kohtusse kaevanud, väites, et oli Copperfieldi hooletuse tagajärjel pimedas lavaaluses komistanud ning mitmeid vigastusi saanud. Ravikuludeks läks tal üle 400 000 dollari. Õnnetus juhtus kuulsa triki ajal, mil Copperfield kutsub lavale 13 publikuliiget ning paneb nad haihtuma. Lõpuks tulevad kõik 13 vaatajate üllatuseks lagedale hoopis saali tagaosast.

Copperfield oli sunnitud kohtus seletama, et trikis osalejad lahkuvad lavalt salajaste koridoride kaudu. Nad väljuvad hoonest ning sisenevad uksest uuesti. Just koridoris komistaski Cox ja sai viga. Ise väitis ta, et talle oli jalgu jäänud ehituspraht. Kuid Copperfield kinnitas kohtus, et oli ise enne Gavinit sama koridori läbinud ning see olnud täiesti puhas.