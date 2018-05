On omamoodi tore, et praegu, kui rahvusvaheline olukord on halb ja pingestatud, peavad kümned aktiivsed inimesed vajalikuks pakkuda välja lahendusi selle parandamiseks ning et need leiavad elavat arutelu. Kuna olukord on olnud halb juba aastaid, siis on üks arutelu järgnenud teisele ja ikka tulutult. Lihtne tõdeda, et rahvast ei võeta kuulda? Kahjuks on see paratamatus, sest rahvusvaheline suhtlus käib küllaltki kindlate reeglite järgi, mida emotsionaalsed puhangud ei muuda.

Mineviku kurjuse heastamine

Eesti sai uuesti välispoliitika tegijaks pärast poolesajandilist pausi. Praegune seis on säärane, et diplomaadid on olemas, ent avalikkuse harimine sellest, kuidas välispoliitikat tehakse, pealegi niisuguses erilises kohas kui Venemaa naabruses, alles käib. Tormiliselt arenenud meedia pakub ruumi kõigile ja see soodustab sõnavõtmist ükskõik millisel teemal. On neidki, kellele lihtsalt meeldib ideid lendu lasta justkui provotseerimiseks, sest vastutama selle eest ju (veel) ei pea. Samas teevad juba kümned keskused kokkuvõtteid sellest, mida sotsiaalmeedias ühest või teisest inimkooslusest kostnud on.