Olen üsna kindel, et äraviimist ootava vanaelektroonika hunnikusse tõstetud 1980. aastate tolmuimeja töötaks tänini. Samas olen enam kui kindel, et paar aastat vana nüüdisaegse tööriista vooliku lappimiseks on kulunud vähemalt kaks rulli toruteipi. Kui poest uut voolikut küsida, laiutatakse käsi nagu nõukaajal: kaupa ei ole ega tule ja üleüldse on paar aastat vana tööriist lootusetult ürgne, ostku ma parem uus.

Mu isa polnud üldse osav tehnikamees, aga enamasti suutis ta streikiva Žiguli vea üles leida ja mõnikord isegi korda teha. Paarkümmend meetrit Lada putitamise garaažist eemal jäi hiljuti ankruna seisma nüüdisaegne auto. Mingi pisikese, kuid kurja elektroonikavea tõttu lukustas automaatkäigukast end parkimisasendisse. Remondimees ühendas auto arvutiga, aga laiutas siis käsi. Teises Eesti otsas elav omanik pidi auto minemavedamiseks kurja vaeva nägema.

Tehnika on inimese elu mugavamaks tegemise eesmärgil/ettekäändel aetud keeruliseks ja samas paistab selle kvaliteet olevat viimase paari aastakümnega märkimisväärselt kukkunud.

Ega moodsal tarbimisajastul ilmselt ei saa midagi selle vastu teha kah, kui just koopasse ei koli. Tunnen teatavat nostalgiat aja suhtes, kui masinad olid lihtsast rauast, loodud kestma ja sageli ka kodustes tingimustes korda sätitavad.