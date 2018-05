Teated kaasmaalastest, kes on elutähtsa ravimi või normaalset elukvaliteeti tagava abivahendi soetamisel jäänud riigi toeta, tekitavad arusaadavalt viha ja nõutust. Need inimesed on justkui kaks korda kõrvetada saanud. Kõigepealt diagnoosiga, mis paiskab segi kogu senise elu. Teiseks haigekassa või sotsiaalkindlustusameti otsusega, mis kipub negatiivne olema just neil juhtudel, kus haigus ei jäta erilist elulootust ja/või on ravivõimalusedki piisavalt uurimata. Riik hea õnne peale tavaliselt ei panusta. Kuid ka mittekulutõhusaks tunnistatul on vaid see ainus elu.

Sellesse vihakoldesse viskab bensiini juurde aga see, kui kulutõhususele rõhuvad riigi esindajad jäävad oma otsuste argumenteerimisel hätta arstide ees, kes soovitavad optimaalset ravi (olgu või ülikallist) eeldatavasti parimate teadmiste pinnalt. Kaks näidet. 17aastane haruldast verehaigust põdev neiu, kelle puhul haigekassa soovitas kaaluda juba nende rahastusel olevaid alternatiive, olgugi, et mitu arsti tõdes, et need variandid noorele ei sobi. Seitsmeaastane lihasdüstroofiaga poiss, kellega tegelnud eriarsti ja füsioterapeudi sõnul on edukaks raviks vajalik tugivest, kuid sotsiaalkaitseamet keeldub selle eest taasumast ja soovitab füsioteraapiat.

Nendelgi juhtumitel lähtusid otsustajad eeldatavasti oma parimatest teadmistest. Näiteks rõhutas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, et vajadust vesti järele hindasid staažikad ja erialase kõrgharidusega füsioterapeudid ja tegevusterapeutid. Ent isegi kui vastaspoolel oleks samal kursusel õppinud arstid, ei saaks otsustajate arvamust automaatselt õigemaks ja õiglasemaks pidada. Tõele lähemal on ikkagi see, kes on patsiendiga isiklikult ja pikemalt tegelnud. Vaid lähemal, sest elu ja surma, tervise ja haiguse küsimustes pole tõe monopoli kellelgi, ka riigil mitte.

Kahjuks on sellistel vastasseisudel palju laiemad tagajärjed kui see, et üks riiklikku ebaõiglust kogenud pere peab nüüd kohtusse minema. Arstide tunne, et neid ei kuulata, muutub kiirelt üleüldiseks usaldamatuseks, ja tekib kahtlus, kas tervishoidu juhivad ikka pädevad inimesed.

Järgmine usalduse proovikivi juba paistab. Riigikogu menetleb haigekassa nõukogu kärpimise eelnõu, mis suunaks tervishoiusektori esindajad nõukogust nõuandvasse komisjoni. Nõu võib ju anda, aga kas seda ka kuulatakse?