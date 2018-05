Eesti populaarseim blogija Mallukas laiendab oma blogi Kanal 2 ekraanile! Teda ootab ees suur puhkus Eestimaal: kodumaa avastamine ning pisikeste lastega reisimise võlu ja valu.

See saab olema pere viimane suvi neljakesi. Kuna sügisel on nende perre sündimas perelisa, siis tuleb sellest suvest viimast võtta! Iseasi kuidas see suvitamine kasvava kõhu, aastase Lende ja 4-aastase Mariga välja kukub.

Lõbusal rännakul avastatakse Eestimaad ja tutvustatakse lastega reisimise ilu ja valu. Kavas on see, mis suvitaval eestlasel ikka: grillipidu, toimetamised aias, roadtrip läbi Eestimaa matkaautoga, seiklus RMK matkamajas, festivalid, veekeskused, seikluspargid, loomaaed ja lõbustuspark ja kõike muud vahvat.

Avastame sel lõbusal rännakul Eestimaad, näeme lastega reisimise ilu ja valu ja tutvume selle pöörase perega lähemalt. Mallu perele omases lõbusas võtmes jagatakse ka praktilisi soovitusi suvisteks ettevõtmisteks. Kuidas korraldada vägevat suvist aiapidu, kuidas lapsi pikal autosõidul rõõmsa ja rahulikuna hoida, mida matkale kaasa võtta, kuhu minna ja mida teha, jne.

"Malluka suvi" on Kanal 2 eetris alates 4. juunist, esmaspäeviti kell 21.30.